Tatínek Kateřiny Brožové dvacet let bojoval s rakovinou: Spojila své síly s dalším zpěvákem, aby pomohla nemocným

Kateřině Brožové zemřel na rakovinu tatínek, Hynkovi Tommovi maminka Foto: archiv Srdce pomáhá

„Ano, bohužel zkušenost s rakovinou mám. Můj tatínek měl rakovinu prostaty. Dvacet let s touto nemocí bojoval. Odešel před rokem, po druhé recidivě v kombinaci s Alzheimerovou chorobou. Bylo to velmi těžké. Pro mě osobně je naprosto samozřejmé pomáhat druhým, těm, co to potřebují. S neziskovou organizací Srdce pomáhá spolupracuji již několik let a jsem ráda, že mohu podpořit organizaci, která pomáhá vážně nemocným dětem," svěřila se oblíbená herečka a zpěvačka.

Zpěvák Hynek Tomm zase na konci minulého roku přišel v důsledku zákeřné choroby o maminku. „To byl hlavní důvod, proč jsem se rozhodl uspořádat koncert na pomoc nemocným rakovinou," prozradil zpěvák. „Oslovil jsem organizátora Jardu Pilnaje a Marii Křepelkovou, s nimiž jsme dali dohromady program Galakoncertu, ve kterém vystoupila celá řada prima lidí jako například Milan Peroutka, Bohuš Matuš, Magda Malá, Anička Slováčková a samozřejmě Kateřina Brožová,“ dodal zpěvák, který by chtěl akci zase někdy zopakovat. ■