Sexbomba Makarenko promluvila o autonehodě, kterou nezpůsobila. Díky svému andělu strážnému vyvázla pouze s popáleninami

Taťána Makarenko má za sebou dost nepříjemnou dopravní nehodu. Michaela Feuereislová

„Myslím, že řidička jsem schopná a dobrá. Od osmnácti řídím velké dálky do zahraničí pracovně a vždy jsem to zvládla a docela si to i užívala. Řízení mám sice ráda, ale poslední dobou by se mi hodil osobní řidič. Začínám mít neúnosný shon a přiznávám, že během řízení jím, na červených se i maluji, prostě život v autě,” krčí rameny modelka, se kterou jsme si povídali během odpoledne, kde měla možnost usednout za volant luxusních a sportovních vozidel.

Makarenko zažila hned několik nehod, buď jako spolujezdec, nebo jako řidička.

„Sama jsem auto bohužel zlikvidovala na totálku, ale nebyla to moje chyba, jelikož mi praskla pneumatika a já jsem se dostala do smyku a narazila jsem do svodidel obou pruhů. Naštěstí nikdo nejel v protisměru a nenajel do mě,” zavzpomínala na nepříjemnou nehodu Táňa.

„Vezla jsem další tři slečny a jediné, co jsem v tu chvíli v hlavě řešila, aby se hlavně nikomu nic nestalo. To ticho, které bylo během nehody bylo naprosto nepopsatelné. Nikdo neřval, jen jsme se asi všechny modlily, aby to dopadlo dobře. Měla jsem jen popáleniny od airbagu. Ale jinak nic. Všechny jsme byly připoutané,” vzpomíná modelka, která spoléhá na ochranu z vyšších míst. „Mám svého anděla strážného. Maminky bratr, který je v nebi, na mě vždy dává pozor již od mého dětství,” říká Taťána Makarenko. ■