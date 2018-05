Unikátní přístroj Laxman: únavy, nespavosti či úzkostí vás zbaví velmi rychle a přirozeně!

Laxman: přístroj na rychlé odstranění stresu, únavy, nespavosti, úzkostí nebo zrychlení učení letos slaví 10 let. Používají ho běžní samouživatelé, stejně jako lékaři a celebrity.

Princip je jednoduchý i geniální

Psychowalkman, odborně AVS přístroj (= audiovizuální stimulátor) se skládá z ovládací jednotky, ,,světelných“ brýlí a sluchátek. Na ovládací jednotce si vyberete program, např. ,,Rychlé odstranění únavy“ a oddáte se příjemným zvukům a pulsujícímu světlu z brýlí. Frekvence, kterou brýle a sluchátka vysílají, změní biorytmy – únavu nahradí hluboká relaxace a vstáváte za pár minut odpočinutí jako po kvalitním dvouhodinovém spánku.

Positive Energy

Podobně funguje AVS přístroj na odstranění nespavosti, stresu, depresivních stavů, bolesti - celkově má přes 40 možností využití! Při pravidelném používání zlepšuje psychiku celkově – je to jako kdybyste měli doma fitness pro mozek. Můžete si během měsíce vypracovat nadprůměrnou psychickou vyrovnanost a duševní výkonnost. Zdá se to jako sci-fi, ale moderní biotechnologie dnes umí překonávat nemožné. Princip této technologie AVS je znám přes 40 let. Na vývoji se podílela i NASA a několik nositelů Nobelových cen. Ostatně, stovky nezávislých recenzí uživatelů i odborníků si můžete přečíst zde.

Herec Ota Jirák:

,,Když nemám čas jít do lesa, použiju psychowalkman. Nahrazuje mi také autogenní trénink, ke kterému jsem se nikdy neodhodlal. Ty libé zvuky a světla mě dokonale rychle uvolní. Také mi pomáhá v učení textů. Používám ho už dlouho. Jednou jsem ho ale půjčil kolegyni a ta mi ho nevrátila. Tak jsem si nyní pořídil zcela nový typ, Relaxman.“ AVS přístroje dnes používají desítky nejznámějších českých herců, zpěváků, sportovců a dalších osobností. Mezi zahraniční celebrity - uživatele Laxmanu patří Demi Moore, David Beckham, miliardář Richard Branson nebo George Clooney. Ten říká v eBooku Jamese Prestona: ,,Laxman mě zrelaxuje za pár minut více, než hodiny strávené u moře na pláži.“

MUDr. Jan Cimický radí

,,V dnešní době trpí hodně lidí stresy a depresemi. AVS přístroje dobře pomáhají. U nás je používáme od roku 1998, kdy jsem si jeden přivezl z ciziny. Doporučil bych je ale používat preventivně, než k nějakému vyhoření ze stresu vůbec dojde.“ Laxman se vyrábí v Německu, má přes 40 možností využití, a je dodáván ve dvou verzích: Laxman Basic s padesáti programy pořídíte za zhruba 26.000 Kč, Laxman Premium se sedmdesáti programy stojí 31.000 Kč. Obě verze mají relaxační i různé léčebné programy.