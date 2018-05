Pánové, tohle sexy tělíčko je volné: Bára Mottlová je opět bez chlapa

Herečka je po pár měsících zase single. Herminapress

Před sexy herečkou Hájek chodil s Agátou Prachařovou (33), Miss ČR Kateřinou Sokolovou (29) a naposledy se Zuzanou Jandovou (30). Vztah jim ale nevydržel. „Už spolu nejsme, myslím, že ty tři měsíce byly naprosto úžasné. Užili jsme si to spolu, ale každý chceme něco jiného, takže jsme se v dobrém rozešli,“ prozradila nyní Super.cz Mottlová, která prý rozhodně z celé situace není zničená. Bára nyní žije zejména svou prací na divadle.

„Teď máme premiéru hry Boeing - Boeing aneb Tři letušky v Paříži a ještě mě nějaké projekty čekají,“ svěřila Bára, která prý rozhodně dlouho nechce zůstat sama. „Budu mít v létě volno a plánuji odletět na tři týdny do Los Angeles, mám tam dost známých a kamarádů a moc se na to těším,“ dodala Bára na tiskovce soutěže Czech and Slovak Photogirl, kde usedne v porotě. ■