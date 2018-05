Anna K opět září štěstím: Radost jí dělá nový člen domácnosti

Zpěvačka má doma novou lásku. Foto: archiv Anny K.

Uplynulý rok nebyl pro zpěvačku Annu K (53) vůbec jednoduchý. Boj s rakovinou jí stál spoustu energie. Po ukončení léčby jí pak fanoušci dodali spoustu energie zpět na třech velkých comebackových koncertech k albu Světlo. Krátce na to ji ale letos na Velikonoce zasáhla další smutná událost. V jeden den, jen několik hodin po sobě ji opustili milovaní pejsci Elynka a Toník.

Elynka byla nemocná, měla nádor, bylo jí necelých šest let. Toníček odešel jen několik hodin po ní. Zkolaboval jen chvíli po tom, co jsme museli dát Elynku uspat. Musela přijet stejná záchranka a uspat i jeho. Bylo to jako ve zlém snu. Mnoho lidí mi říká, že chtěli odejít spolu,“ svěřila Super.cz zpěvačka, která si po těžké ztrátě naplánovala volno.

„Chtěla jsem jet na měsíc do Toskánska a odpočívat, už bylo vše domluvené, ale najednou se mi ozvala kamarádka ze Španělska, která je chovatelkou plemena Cane Corso a poslala mi video štěňátka. Vypadalo jako Elynka a v tu chvíli jsem měla jasno,“ svěřila zpěvačka, s tím, že měsíční dovolenou zrušila a za pár dní měla u dveří nového člena domácnosti.

„Místo dovolené jsem teď doma s pejskem, dělá nám velkou radost. Jsou mu tři měsíce a dostal od chovatelky jméno York a ode mne ještě Gaston, podle slavného lachtana Z pražské ZOO. Občas mu ale říkám i Žeryku,“ směje se zpěvačka. „Od půlky května začínám opět koncertovat a čeká mě celé léto na hudebních festivalech. Gastonek je pašák, je hrozně šikovný a přátelský, bude se mnou asi všude cestovat,“ svěřila se Anna K s tím, že si pejsek u ní na zahradě našel nezvyklé místo.

„Toníčka s Elynkou máme pochované na zahradě pod stromečkem, tedy jejich popel a je strašně zvláštní, že Gastonek si tam chodí neustále lehat. Doufám, že na nás tedy budou ti dva z psího nebe dávat na všechny pořádný pozor,“ říká zpěvačka s úsměvem. ■