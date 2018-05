Dařina překvapivá reakce na Rytmusovu novou holku: Já bych se do ní zamilovala taky

Zpěvačka otevřeně promluvila o své nástupkyni v expřítelově náruči. Michaela Feuereislová

„Rozešli jsme se jako přátelé”. To v případě Patrika „Rytmuse“ Vrbovského (41) a Dary Rolins (45) není jen prázdná fráze, ale skutečnost.

Důkazem toho, že je popová diva zcela smířená s ukončením vztahu se slovenským raperem, je skutečnost, že mu upřímně přeje vše dobré do jeho vztahu s moderátorkou SuperStar Jasminou Alagič.

„Ano, vím o tom a nehroutím se z toho. Patrik se mi o tom zmínil sám, když jsem se nedávno viděli,” přirozeně reagovala zpěvačka na naši otázku, jestli ví o pletkách svého expřítele s kráskou s bosensko-maďarskými kořeny. Dara a Jasmina se shodou okolností potkaly na křtu módního časopisu, kde jsme obě zpovídali. „Sympatické, normální děvče. Žádná vypatlaná kráska. Já bych se do ní zamilovala taky, takže se Patrikovi vůbec nedivím, že ji registruje.

Zpěvačka popřela, že by za jejím rozchodem byl někdo další. „Nikdo se nerozešel s nikým kvůli nikomu. Přestali jsme se milovat, ale blízcí jsme si nadále. Proto budu já sama nejšťastnější, když bude Patrik šťastný. Vím, že to stejně přeje také on mně,” uvedla Dara, která je zjevně také otevřena novým vztahům. „Jsme svobodní lidé, můžeme se potkávat a oťukávat, s kým chceme.” ■