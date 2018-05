České skóre v Eurovizi není moc slavné: Kdo z 6 dřívějších domácích nadějí u diváků nejvíce pohořel?

Česko prozatím v Eurovizi příliš nezazářilo. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Spousta evropských zemí považuje postup do finále Eurovize za samozřejmost, pro Českou republiku je to ale velký důvod k oslavám. Kromě Mikolase Josefa se to zatím podařilo jen Gabriele Gunčíkové (24), která tam skončila druhá od konce. Podívejte se, jak se domácím interpretům v soutěži (ne)dařilo.