Bratranec manželky Tomáše Berdycha si zahrál v seriálu: Mrkněte, jaký je to fešák

Bratranec Ester Berdych Sátorové si zahrál v Modrém kódu. Video: archiv FTV Prima

Zdravotní sestra Petra Horvátová v podání Evy Burešové se pak kvůli jeho seriálovému bratrovi, který s sebou na návštěvu do nemocnice přinesl sklípkana, ocitla dokonce v ohrožení života. Na ukázku z napínavé scény se podívejte ve videu.

Natáčení scény s jedovatým tvorem nebylo pro mladého herce jednoduché, na rozdíl od kolegyně Evy Burešové, která se domluvila, že „pavoučí“ scénu natočí bez jeho přítomnosti na scéně, to ale Vojta coby pacient Honza zvládl.

„Byl jsem z toho nesvůj. Přece jen je to velký pavouk, měl jsem z něj respekt, o tom žádná. Byla to pro mě nová zkušenost, nikdy předtím jsem se s ním nesetkal. Co vím, ke konci natáčení už byl pavouk protivný, skákal a nechtěl se řídit pokyny režiséra, takže jsem se dost těšil, až budu moct pryč,“ smál se po natáčení.

Zkušenosti sbírá Vojta i na modelingovém poli, kde navíc může využívat dobrých rad své sestřenice, modelky Ester Berdych Sátorové. „Pro mě byla inspirací v tom, co dokázala a že překonala různé životní trable a nástrahy. Jsem na ni samozřejmě hrdý za to, co dokázala, má velké portfolio u nás i ve světě. S modelingem jsem ale začal, protože jsem si potřeboval vydělat peníze. Nikdy se za modela považovat nebudu. Byl to pro mě vždycky přivýdělek, nemusel jsem chodit na brigádu do skladu,“ prozradil.

Aktuálně Vojta plánuje rozšířit své portfolio a jméno v Česku, spolupracuje například s herečkou Kateřinou Janečkovou, která se mu snaží pomáhat. A vzhledem k tomu, že umí výborně anglicky, láká jej myšlenka prosadit se v budoucnu v Anglii nebo v Americe.

Nedávno dokončil také film Po čem muži touží, kde si zahrál redaktora. „Nic dalšího prozradit nemůžu, ale na natáčení byla skvělá chemie, všechno perfektně šlapalo. Přijde mi, že dost často hraju frajírky typu Zaca Efrona, tedy kromě Dukly 61,“ směje se.

Na září připravuje i komedii Lučba v divadle Rock Café. A sleduje Vojta alespoň jako fanoušek kariéru manžela své slavné sestřenice, tenisty Tomáše Berdycha? „Několikrát jsem se na něj byl podívat na Davis Cupu v Praze nebo Ostravě, ale nikdy jsem nebyl v zahraničí,“ dodal Vojta. ■