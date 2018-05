Nečekané rozhodnutí Štefana Margity: Plánuje hazardovat s vlastním zdravím

Štefan Margita se rozhodl porušit svá pravidla. Michaela Feuereislová

Ten nyní vydává nové šansonové album Mapa lásky, na kterém celý rok pilně pracoval. A vydal se do San Francisca, kde bude dva měsíce zpívat. Kvůli svému povolání musí celý rok dbát na své hlasivky. Během dovolené ale přísný režim plánuje porušit.

„Budu jíst zmrzlinu a pít studené věci, budu se chodit koupat a budu na slunci, protože před představením nemohu ani na slunce, to pak odejde úplně hlas. Bude mi jedno, zda na mě bude foukat zapnutá klimatizace, chci odpočívat a dělat to, co si za celý rok nemohu dovolit, nejvíc se těším na zmrzlinu,“ prozradil se smíchem Margita. ■