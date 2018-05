Největší ozdoba zahajovacího ceremoniálu festivalu v Cannes: Oscarový herecký pár, který spolu natočil už 10 filmů

Slavní manželé zahájili festival v Cannes. Profimedia.cz

Filmový festival s největší koncentrací hvězd letos zahájil íránský film Everybody Knows, na červeném koberci ale nebyla o slavné herce nouze. Zahajovací večer ovládli manželé Penélope Cruz (44) a Javier Bardem (49).

Slavnou dvojici do své novinky obsadil íránský režisér Asghar Farhadi, který už v Cannes bodoval se svými filmy Minulost a Klient. Držitel dvou Oscarů je uznávaným tvůrcem a ke spolupráci nalákal jeden z nejatraktivnějších hereckých párů.

Penélope Cruz a Javier Bardem vstoupili do manželství v roce 2010. Spolu si pořídili dvě děti - sedmiletého Lea a čtyřletou Lunu. Slavným Španělům to spolu klape nejen v soukromí, ale také před kamerou. Everybody Knows je jejich devátým společným filmem. V červu bude mít v kinech premiéru jejich desátý počin, a to biografické drama Loving Pablo zachycující život drogového magnáta Pabla Escobara. ■