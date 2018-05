Usínat mezi plameňáky nebo každé ráno zářit jako Pretty Woman? 5 žhavých tipů, díky kterým zažijete ráj v posteli!

Nejen pohodlí a oblíbené barvy, ale také originalita udělají z vaší ložnice tu správnou oázu klidu. Už vás nudí klasické vzory, které se stále opakují? Pak pro vás máme jedinečné tipy na neotřelý design do každé ložnice. Více než 750 druhů povlečení v klasických i nevšedních vzorech právě teď za akční ceny na 4home.cz. Akce platí do 16. května nebo do vyprodání zásob.

Žhavé letní rytmy Usínejte na vlnách letních rytmů s oblíbenými plameňáky! Populární motiv v kombinaci se světle modrým geometrickým vzorem originálně vyladí váš pokoj v dokonalou oázu klidu a budete si tak každý den připadat jako na dovolené u moře. Měkká a příjemná 100% bavlna vám zaručí kvalitní a pohodlný spánek každou noc. Nabízíme ve více rozměrech. Koupit nyní na 4home.cz za 499 Kč včetně DPH

Puntíky s vůní čokolády Oblíbené puntíkaté povlečení v kouzelné čokoládovo-vanilkové barevné kombinaci pro všechny milovníky mlsání a kvalitního spánku. Stylové puntíky à la Pretty Woman v kombinaci s kvalitní příjemnou 100% bavlnou přinesou samé sladké sny a zaručí, že se vyspíte krásně do růžova. Povlečení je oboustranné – z jedné strany čokoládové s vanilkovými puntíky, z druhé strany vanilkové s čokoládovými puntíky. Nabízíme ve více rozměrech. Koupit nyní na 4home.cz za 499 Kč včetně DPH

Moderní květinový motiv ve výhodné sadě Dokonale něžné povlečení nejen pro romantické duše v poutavé kombinací čistě bílé s vínovou a šedohnědou barvou. Přírodní motiv v moderním provedení udělá z vašeho pokoje dokonalou oázu odpočinku. Příjemný vzdušný materiál se velmi snadno udržuje a rychle schne. Výhodná sada obsahuje 2x povlak na přikrývku a 2x povlak na polštář. Koupit nyní na 4home.cz za 499 Kč včetně DPH

Pod hvězdným nebem Hvězda mezi povlečeními pro ty nejkrásnější sny. Povlečení z pohodlné měkké bavlny v decentní šedo-bílé kombinaci si zaručeně zamilujete i vy. Skvěle ladí do každého interiéru a dodá pokoji nádech oblíbeného severského stylu. Mladistvý motiv hvězdiček a proužků oživí vaši ložnici i pokoj dospívajících ratolestí. Díky oboustrannému provedení můžete mít postel každý den jinou. Nabízíme ve více rozměrech. Koupit nyní na 4home.cz za 449 Kč včetně DPH