Půjde ve stopách své mámy? S modelingem dcera Ivety Vítové začala už jako maličká

"Neměla jsem hlídání, byly jsme tam na tři hodiny a Anetku to moc bavilo. Dokonce holkám předváděla, jak se dělají správné modelingové pózy," řekla na Iveta na finále Dívky roku, kde byla v porotě. "Na to má ale ještě Anetka deset let čas," dodala.

"Do ničeho bych ji nenutila, ale třeba to focení si užívá. Je to pro ni zážitek a ví, že za to, že pracuje, následuje i nějaká odměna v podobě hračky nebo sladkosti. Ale vůbec by mi nevadilo, kdyby chtěla, až bude větší, přihlásit ji do Dívky roku, pokud to budou dělat stejní lidé," svěřila.

"Tady to není o stresu, organizátorky jsou spíš takové tety nebo náhradní mámy. Není to o drilu, ani holky nenutí k žádným dietám, jde jim o to, aby byly holky spokojené a užily si to. Od roku 2009 jsem na každé Dívce roku a pokaždé je to krásné. Držím jim palce," uzavřela. ■