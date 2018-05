Šíleně zhubla, měla i autonehodu! Ředitelka České Miss se o nové milence Martina Ditmara dozvěděla z anonymu a zkolabovala

Eva Čerešňáková o rozchodu Super.cz

"Netušila jsem nic. Martin u mě bydlel, žil, i když jsme se především bavili o práci a ne o svatbě a budoucnosti, tak mě nenapadlo, že se v jeho životě někdo objevil a začal fungovat i na dalším místě. Ano, dozvěděla jsem se o slečně z anonymu," přiznává Eva.

Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Eva stresem výrazně zhubla, měla i autonehodu. "Byl to velký šok, byla jsem pár dnů celkem mimo. Nebyla jsem schopná se soustředit na práci, odrazilo se to i v jiných věcech, měla jsem autonehodu. Bylo to hodně náročné, snažila jsem se tu informaci přijmout. Příjemné to nebylo," vysvětluje.

Nadále zůstává ředitelkou České Miss, spolupráce s Martinem Ditmarem se ale bát nemusí. Ten v projektu nyní už nefiguruje. "Martin není stále stoprocentně zdravý po problémech, které měl na podzim. Dohodli jsme se, že i vzhledem ke zdravotním omezením bude lepší, když se zaměří na plné uzdravování. S celkem širokým týmem se nyní snažíme dělat vše proto, aby finále v ostravském Gongu dopadlo 2. června co nejlépe," uzavřela. ■