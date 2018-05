Měly vypadat jako světice, ale jejich róby to řekly za ně! Podívejte se na 5 výstřihů, které vévodily Met Gala 2018

Nejlepší výstřihy z Met Gala 2018 Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Přestože letošním tématem benefiční akce Met Gala, pořádané každoročně Metropolitním muzeem umění v New Yorku, byla církev, o výstřihy jako vrata samozřejmě nebyla nouze. Podívejte se na pět nejlepších z nich.

Na hlavu si sice modelka Rosie Huntington-Whiteley (31) nasadila svatozář, její róba rozhodně tak nevinná nebyla. Musíme ovšem uznat, že novopečená maminka a manželka Jasona Stathama vypadala opravdu božsky.

Dost dlouho se modelka Irina Shayk (32) skrývala před zraky veřejnosti, a tak když se vydala po dlouhé době mezi lidi, muselo to opravdu stát za to. Vystavené poprsí vypadalo v hlubokém výstřihu skvostně. Doufejme, že už nebude tolik zalezlá doma.

Od Kim Kardashian (37) se opravdu nedalo čekat nic víc ani nic míň. Ve zlaté róbě byla napasovaná spíš jako mořská panna než panna Maria, ale my si nestěžujeme. Její prsa červenému koberci vévodila.

Rihanna do výstřihu nastrkala, co se vešlo. Její svátost to letos předimenzovala spíš s čepcem než s výstřihem, ale aspoň jí tentokrát nic nepřeteklo. V posledním roce totiž při pohledu na Rihanniny róby máme chuť křičet „Hrnečku, dost!“

K velkému překvapení celého světa rebelka Miley Cyrus (25) nevypadala letos jako strašidlo, ba dokonce působila jako důstojná dáma. I když hluboký výstřih doplnila o ještě odhalenější záda a téměř i zadeček, nesmírně jí to slušelo. ■