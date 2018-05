Patricie Solaříková si vyrazila bez podprsenky: V šatech jí prosvítala její drobná ňadra

Patricie Solaříková byla bez podprsenky trochu v rozpacích Super.cz

"No tyhle šaty s tričkem mají holá záda, a podprsenka v tom nevypadá hezky, tak se nedá nic dělat. A jak je ten větřík a trochu se ochladilo, tak je to ještě víc vidět. Na druhou stranu pak ta prsa vypadají líp," smála se trochu rozpačitě Patricie.

"Já to ale moc neřeším. Nepatřím mezi modelky s velkýma prsama. Tedy já to neřeším, zato když jsem přišla, tak mi hned moje milá kolegyně Jana Bernášková řekla, že jsem rajda, když nemám podprsenku. Tak jsem byla moc ráda, že to hned nahlas rozhlásila a každý se přišel podívat," uzavřela. ■