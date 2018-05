Monika Štiková tvrdí, že jí manžel způsobil ránu, po které má osmicentimetrovou jizvu na hlavě: Bránila se ukázat ji na kameru

Monika Štiková promluvila o domácím násilí Super.cz

Logicky jsme ji chtěli vidět, když už jsme s sebou měli kameru. Do toho se ale Monice nechtělo. "Nechci tohle teatrálně dělat, nejsem Bartošová. Ale reakce Ornelly byla jaká? Neřekla: Mami, nemáš tu jizvu. Ale řekla, že neví, jak to bylo, a že jsme se prali jako koně," chvíli se sice prohrabávala vlasy, ale nakonec nám jizvu neukázala s tím, že stačí, že má lékařskou zprávu. A její dcera Charlotte, která kousek vedle nás s Ivkem připravovala pizzu, se na kameru vyjádřit odmítla, i když ji k tomu máma vyzvala.

Lékařské zprávy si ovšem překvapivě neshromažďuje kvůli rozvodovým přím s manželem, ale kvůli dceři Ornelle. Aby dokázala, že lže. "Tvrdí, že táta je hrozně prima a úžasnej chlap. A máma ho hrozně prudila a bylo to šílené. Budete s někým žít dvacet šest let, když to bude peklo na zemi?" míní Monika, která sama nemá ve vztahu s manželem jasno. Mluvila o rozvodu, ale pak se byla s Michalem líbat pod rozkvetlým keřem na prvního máje. "Je to složité," krčila rameny. ■