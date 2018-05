Dovedete si ho představit jako mladého Trávníčka? Tenhle herec v nové Popelce ztvární prince

Martin Kraus bude hrát prince. Michaela Feuereislová

Herec Pavel Trávníček (67) už by si prince mohl zahrát jen těžko, a tak si nyní užívá roli krále. V rodinné show Tři oříšky pro Popelku se dlouho hledal herec, jenž by Trávníčka, kterého coby mladého prince v legendární pohádce miloval celý národ, nahradil.

Mladým Trávníčkem bude herec Martin Kraus, který se teprve před třemi týdny stal dvojnásobným otcem. „Když mi telefonovali, aby mi nabídli tuhle krásnou roli, tak mě to dojalo. Mám Popelku spojenou s Vánoci. Tu pohádku mám strašně rád. Patří do mých the best of. Tahle a S čerty nejsou žerty. Tři oříšky pro Popelku znám i pozpátku. Vtipné je, že jsem v tu chvilku zrovna s tátou kopal cestu u nás na statku,“ směje se Martin Kraus.

Martin Kraus bydlí mimo Prahu na statku, o který se musí každý den starat. Přiznává, že nežije zcela typický život umělce. Díky náročné práci je tak trošku chráněný od nástrah velkoměsta. Herec patří mezi ty, kteří se neobjevují pravidelně na stránkách bulvárních médií. Jeho životní láskou jsou i koně, na kterých umí excelentně jezdit. A tak další radostnou zprávou bylo zjištění, že v Kongresovém centru Praha budou přímo na jevišti živé koně, sovy i pes.

„Už mi není osmnáct, tak doufám, že se té role zhostím dobře. Tento princ je role, která se neodmítá,“ popisuje svoje pocity herec a dodává; „My princové budeme pro Pavla Trávníčka takoví zajíčci. Snad bude spokojený s naším výkonem a třeba bude naší oporou a bude nám pomáhat."

Herce čekají zkoušky na Tři oříšky pro Popelku od konce srpna, aby se od 12. října 2018 mohl s kolegy ukázat na jevišti Kongresového centra Praha. Na jevišti se potká vedle Pavla Trávníčka také s Aničkou Slováčkovou nebo Monikou Timkovou. ■