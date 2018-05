Může za to vzhled a původ? Diváci SuperStar jsou naštvaní, že Adéla Ferencová nepostoupila do finále

Adéla Ferencová Foto: TV Nova

Ferencová, jíž se přezdívá česká Adele, nezabodovala s písničkou Without You od Mariah Carey. Řada diváků nechápala, proč Ferencová nepostoupila. Někteří mají za to, že za to může Adélin původ, jiní zas poukazují, že to není žádná krasavice, a tak dala porota přednost někomu jinému.

„Myslím si, že nepostoupila kvůli vzhledu, bohužel, tak to prostě je,“ nese se sociálními sítěmi. A další divák si přisadil: „Hlavně že porota vstala ze židlí. Bohužel "barva pleti" asi rozhodla. Měla jako druhá nejkrásnější hlas. Jsem zklamaný,“ napsal jeden z fanoušků.

Našli se však i tací, kteří poukazovali na to, že Adéla prostě a jednoduše na finálovou desítku neměla.

„Ferencová byla opravdu nudná. Jen dobrý hlas opravdu nestačí, takovej stereotyp a berte v potaz, že v divadle vyhořela několikrát a tady taky nepřesvědčila,“ míní jeden z diváků. Nutno dodat, že pouze podle hlasování diváků by Adéla těsně postoupila z pátého místa. Zas tak suverénně tedy diváky nepřesvědčila a porota si nakonec stejně vybrala jiné zpěvačky. ■