Někdejší konkurent Karla Gotta a televizní dramaturg Aleš Ulm vylezl z ulity: Co dnes dělá?

Dramaturg a moderátor se těší z nového projektu. Michaela Feuereislová

Na konci šedesátých let sklízel ovace s hity Pozdravuj, Šálek šípkového čaje či Dovolená a šlapal Karlu Gottovi (78) úspěšně na paty. Později se Aleš Ulm (71) začat věnovat televizní tvorbě a stojí za úspěšnými pořady jako O poklad Anežky České, Kufr nebo Všechnopárty. Čemu se ale legenda české dramaturgie věnuje nyní?

„Všechen čas mi nyní zabere nový pořad na internetové televizi Stream Výlety do minulosti. Jsem na volné noze. S Českou televizí žádné závazky nemám a ani nic neplánujeme, měl jsem nějaké nápady, ale nějak jsme se nedomluvili,“ svěřil Super.cz Ulm, který je milovník historie a nový pořad ho zcela naplňuje.

„Na nic jiného nemám čas a docela mě to vyčerpává. Jinak se mi daří velmi dobře, když mám volno, tak jsem s vnoučaty jsou to dvojčata, kluk a holka, trávíme spolu čas hlavně v létě na baráku,“ prozradil televizní dramaturg, který také nedávno vydal knihu z cest po Thajsku. na další výpravu do ciziny se ale asi jen tak nepodívá.

„Rád bych cestoval, ale nikdo se mnou nechce jezdit. Moje přítelkyně se bojí a má zjištěno, kam Ministerstvo zahraničí doporučuje cestovat. Takže třeba do Egypta se mnou nepojede, jel bych klidně, ale samotnému se mi nechce,“ prozradil Ulm, který je prý v poslední době nejvíce hrdý na svého syna. „Rozvíjí počítačové hry a daří se mu, byl teď na velké pracovní cestě v Číně a jsem na něho pyšný,“ dodal dramaturg a moderátor. ■