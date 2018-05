Spoustu let ho trápila cukrovka! Nejlepší kamarád zesnulého baviče Josefa Mladého promluvil

Náhlovský a Mladý spolupracovali více než třicet let. Profimedia.cz

„Léta trpěl cukrovkou a potom, myslím, že někdy od července marodil a začal hubnout. To je vše. Vídali jsme se poměrně často, ale na nic si nestěžoval. Mluvil jsem s ním naposledy před dvěma týdny a zdál se mi být v pohodě a vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že spolu mluvíme naposled,“ řekl deníku Aha! Josef Alois Náhlovský. "Nechtěl svojí nemocí obtěžovat druhé," dodal.

Příčinu smrti zná dramaturg Radan Dolejš. Ten ale nechce obcházet rodinu. „Věděl jsem, že je nemocný, ale netušil jsem, že to půjde tak rychle. Viděl jsem ho před pár měsíci a tohle by mne v životě nenapadlo. Na co zemřel, může potvrdit jedině jeho rodina, to je příliš intimní věc," uzavřel Dolejš. ■