Povedlo se: Mikolas Josef se probojoval do finále Eurovize

Mikolas Josef Profimedia.cz

A postup do finále je doma! Naděje i přání českých fanoušků Eurovize se dnes zhmotnily. Zástupce České republiky Mikolas Josef (22) se s vlastní písní Lie To Me probojoval do finále soutěže, jejíž historie se začala psát v roce 1956 a je jednoznačně nejsledovanější hudební událostí v Evropě.