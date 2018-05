Klidně Ornellu požene k soudu: Monika Štiková sbírá důkazy proti tvrzením své dcery

Monika Štiková je ochotná soudit se s dcerou Ornellou. Super.cz

Poté, co Monika Štiková (45) v médiích práskla údajná milostná dobrodružství své dcery Ornelly, došlo k velké bouři nejen v rodině. Ohradila se sama Ornella, nic s tím nechtěl mít společného ani tenista Radek Štěpánek, který měl být Ornelliným milencem . Máma Monika si ale stojí na svém, nejen v tomto bodu, a byla by se prý s dcerou ochotna i soudit.

"Doteď jsem na to nereagovala, musela jsem se z toho trošku vzpamatovat a udělat příslušné kroky. Mám uložené různé fotografie, lékařské zprávy, policejní zprávy. Obvolala jsem známé a bývalé sousedy, kteří by mi v případě soudu svědčili. Není možné, aby dcera tvrdila, že jsem lhářka. Tvrdila takové nesmysly, že jsem v podstatě nesvéprávná a věděla, že lže," řekla Super.cz Monika.

"Mně její tatínek napsal, že se ho na pana Štěpánka ptal jeden novinář a on mu potvrdil, že Ornellu pravidelně na rande vozil. Ale nejde o Radka Štěpánka, ale o to, že když do vás někdo ve studiu jde, rozebírá, jak si dovolíš mít mladšího partnera, dcera si dovolí říct, že jsi měla tisíce chlapů, to vůbec nechápu. Kdybych já vytáhla opravdu její minulost, tak je to něco strašného," dodala.

Momentálně prý panuje mezi matkou a dcerou křehké příměří. "Teď když bylo volno, tak jsem jí napsala esemesku, kdy jsme si připomenuli, my dvě a celá naše rodina, jak to všechno je, jaké věci nevyšly nikdy na povrch, a že jestli bude opravdu dál pokračovat ve lhaní a vykřikování nesmyslů, že já jsem blázen, tyhlety věci se spustí, včetně důkazů, svědků a budu se soudit za újmu. To je prostě urážka na cti," prozradila Štiková.

"Plno lidí řekne, jak bych se mohla soudit se svojí dcerou. Ale dcera se nechová jako dcera. Dcera poté, co jsem já jenom naznačila málo, jak to funguje, zakázala mi styk s Quentinem, udělala opatření v jedné firmě, abych tam nemohla jít. Odsoudila ji za to moje druhá dcera, co si to dovoluje, a že s ní komunikovat nebude, a přestala i stranit tátovi, protože ví, že je to lež," uzavřela Monika. ■