Tohle herecké manželství trvalo neuvěřitelných 51 let: Žena slavného českého barda zemřela pár měsíců po něm

František Smolík se svou manželkou Miladou. Ve spokojeném manželství žili jednapadesát let. Profimedia.cz

Vy si s námi pojďte připomenout další, dost možná nejdelší herecký svazek nedávné historie. Možná jste netušili, že legendární český herec František Smolík žil celý život v dobrém i zlém s jedinou manželkou, rovněž herečkou Miladou Smolíkovou. Tu pojal za ženu ve svých devětadvaceti letech.

František Smolík a Milada Ortová vstoupili do svazku manželského v říjnu 1920. Na svatební cestu jeli až následující rok k Baltskému moři. „Kdyby byl svět nevím jak krásný, bez Tebe by pro mne nemusel vůbec existovat,“ cituje hercovo vyznání manželce kniha teatrologa Františka Černého s názvem Hraje František Smolík. Milada byla svému choti po další desítky let citlivou partnerkou i ošetřovatelkou, ač měla v pozdějších letech sama problémy se srdcem. Její herecká kariéra automaticky ustoupila do pozadí.

František Smolík se do historie dvacátého století zapsal nesmazatelným písmem nejen rolemi v Národním divadle. Z desítek filmových titulů připomeňme filmy Lidé na kře (1937), Batalion (1937), Městečko na dlani (1942), Dnes naposled (1958) nebo Vyšší princip (1960).

Filmovým údělem jeho manželky Milady se staly malinké roličky maminek, tetiček a drben. Pamatovat si ji můžete z filmů Panenství (1937), Andula vyhrála (1938) nebo Příklady táhnou (1939).

Hereckou dráhu Františka Smolíka pozvolna ukončila vážná choroba ještě před jeho osmdesátinami. Smolík pak se zákeřnou nemocí bojoval ještě rok. Do hereckého nebe odešel v jednaosmdesáti letech 26. ledna 1972. Jeho oddaná žena Milada ho přežila jen o několik měsíců. Zemřela ještě téhož roku ve stejném věku. ■