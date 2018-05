Bývalá hvězda Novy je otcem pěti dětí a vydělává milióny! Víme, kam zmizel Tomáš Krejčíř

Tomáš Krejčíř Super.cz

Krejčíř před lety založil oční kliniku a věnuje se na sto procent podnikání. "Makám od rána do večera, mám deset let firmu. Dnes jsem stoprocentně pohlcený firmou, šoubyz už je mimo," vysvětluje.

Světla kamer mu prý vůbec nechybí. "Jsem pořád v ruchu, proto mi to nechybí. Jedna aktivní činnost je nahrazena druhou. Steskem nehynu. Někteří lidé mi třeba chybí, když je vidím, tak je mi jasný, že je uvidím třeba za rok jako třeba dnes tady Míšu Kuklovou. Ale ta profese mi nechybí, pocit toho, že by člověk potřeboval být in, to ne. To jsem rád, že mám za sebou," vysvětluje.

Moderátorskou činnost ale úplně neopustil. "Občas moderuji různé akce pro kamarády z různých korporátů, tam já se vyřádím, dodal Krejčíř, který je otcem pěti dětí. O zábavu doma má tak také postaráno. ■