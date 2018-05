Tajemství krásy čerstvé padesátnice Michaely Kuklové: 10 let nebyla na sluníčku, drhne si obličej kartáčem

Michaela Kuklová Super.cz

Herečka Michaela Kuklová stále vypadá velmi mladistvě. Žádné plastiky za tím ale nestojí. Míša má svůj recept, jak pečovat o pleť. "Deset let jsem nebyla na sluníčku s obličejem, mažu se padesátkou každý den, to si myslím, že hodně pomáhá," řekla Super.cz herečka.

"Krémy, dobrá kosmetika, ale víc pro to moc nedělám. Myju si obličej jen mýdlem, žádná odličovadla. Teď mě inspirovala jedna paní, které je hodně let a vypadá fantasticky. Každý den si drhne obličej kartáčem, to začínám dělat taky," vysvětlila na představení nových kosmetických trendů a rituálů.

Míša přiznala, že od jedné vrásky si nechává pomáhat botoxem. "Mám vrásku u čela, tam si nechávám píchat botox. Mám takovou dvojvrásku, která se mi vůbec nelíbí a té se zbavuju. Jinak vůbec nic," dodala. ■