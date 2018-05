I slavní mohou mít depku! Těchto 7 celebrit trpí psychickými potížemi

Slavní, kteří se potýkají s psychickými problémy. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jedna z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti Demi Lovato (25) se v posledních letech snaží zvýšit povědomí o mentálních poruchách. Sama totiž léta bojuje s bipolární poruchou a léčila se z bulimie a závislosti na drogách. O svém boji natočila dokonce dokument.

Princ Harry (33) po smrti své maminky Diany podle vlastních slov začal potlačovat veškeré emoce. To se ovšem později projevilo. Nejblíže byl údajně psychickému zhroucení, když mu bylo 28 let a jeho bratr princ William se zasnoubil. Zásnuby vyvolaly velký tlak na celou rodinu a Harry začal pravidelně navštěvovat terapie, které mu pomáhají vyrovnat se se smutkem.

I modelka Cara Delevingne (25) se v dospívání potýkala s depresemi. Své stavy si prý sama vyčítala, takže se ocitla v začarovaném kruhu. Z depresí ji dostalo vědomí, že není sama, kdo má podobné potíže.

Dwayne Johnson alias The Rock (46) utrpěl na vysoké škole několik zranění, která ho dostala do hlubokých depresí. Nechal se slyšet, že v té době sám netušil, co měl vlastně za stavy. Že se jednalo o deprese, zjistil až později. Oporou mu byli jeho blízcí, díky kterým se z depresí dostal.

Herec Chris Evans (36) není tak silný jako Kapitán Amerika, kterého ztvárnil ve filmech. Herec již léta bojuje s úzkostmi, které ho přepadnou, když je obklopen velkou spoustou lidí. To se na premiérách moc nehodí. Oporou mu jsou meditace, ale i tak se návaly úzkosti občas vrací.

Zpěvačka Kesha (31) v roce 2014 absolvovala léčení kvůli poruše příjmu potravy a později své deprese a psychické poruchy reflektovala i v muzice. Deprese vyvolalo údajně trauma, které jí způsobil jeden z jejích producentů. Toho obžalovala ze znásilnění. Z depresí jí prý pomohla muzika.

Lady Gaga (32) v roce 2016 poprvé promluvila o znásilnění, ke kterému mělo dojít, když jí bylo 19. Dodnes trpí posttraumatickým syndromem a chronickými bolestmi. O mentálních poruchách mluví velmi často, a dokonce založila neziskovou organizaci Born This Way, která pomáhá lidem s posttraumatickým syndromem. ■