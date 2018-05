Vytočený Josef Kokta: Kvůli Štikové chtěl dvakrát natáčení reality show ukončit!

Reality show Štiky chtěl Pepa opustit. Foto: archiv FTV Prima

„Další natáčení si představit nedokážu. S Monikou teda rozhodně ne. Ty situace nevznikaly podle nějakého scénáře, to vždycky ona vyvolala. Chtěl jsem to ukončit kvůli těm výstupům. Mysleli jsme, že to půjde, ale bylo to horší a horší,“ svěřil Kokta, který šel do projektu především kvůli své tíživé finanční situaci a peníze z natáčení mu měly pomoci. Ani on ani jeho žena Ornella Koktová (25) netušili, jakým směrem se to bude vyvíjet.

„Ve třetí díle jsem Moniku během té brutální hádky odtrhnul od Ornelly, protože chtěla moji manželku zmlátit, to se nedalo. Řekl jsem, že končím a už s ní natáčet nechci. Ale přemluvili mě k pokračování. Ty její výstupy se opakovaly a chtěl jsem to ukončit ještě jednou,“ prozradil Super.cz Kokta, který svojí tchyni nyní nemůže vystát.

„S Ornellou spolu žijeme pět let. Dělá si svoje a za tu dobu poznala, že se dá žít i normálně. K její matce jsme chodili na návštěvy, ale nebyli jsme tam nějak často. To natáčení vztahy definitivně pokazilo. Je to její máma, pokud se začne chovat normálně a udělá se sebou něco, tak mi nebude vadit se s ní bavit, jinak ale ne. Měl jsem čtyři tchyně a všechny byly naprosto super, s tímhle jsem se nikdy v životě nesetkal,“ prozradil Pepa s tím, že současné útoky Moniky Štikové mu rozhodně nepřijdou normální a akurátní blondýnka by je měla vyhledat lékařskou pomoc. ■