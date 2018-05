Matka Štiková obvinila Koktu z násilí na synovi: Jsem z toho znechucený, tvrdí Pepa

Josef Kokta se brání lžím, které jeho tchyně vypouští. Foto: archiv FTV Prima

Josef Kokta je z celého jejího výstupu nyní v šoku. „Vše, co vypouští do médií, je šílený a jsem z toho znechucený. Nebavím se s ní a odmítám to, není normální, co teď dělá. Ornelle jsem říkal, že nemá do toho společného rozhovoru s ní ani chodit a ať se snaží být v klidu,“ svěřil Pepa s tím, že svého syna miluje a vadí mu lži, které jeho tchyně vypouští.

„To, že dostane na prdel jako každý malý kluk, když zlobí, je normální. Rozhodně ho nebiju. Quentina miluju jako všechny svoje děti. Mám jich pět a ke všem jsem se vždy choval hezky, nestojím o to, aby ze mě dělala kripla, který ubližuje dětem,“ řekl naštvaně Pepa s tím, že by si měla jeho běsnící tchyně vyhledat lékařskou pomoc.

„Je mi z toho zle. Ještě, že nežije moje máma a můj táta. Stačila mi ta estráda před šesti lety a teď se to opakuje. Mělo by se jí pomoct, protože tohle už je o zdraví. S takovým člověkem, jako je Monika, jsem se opravdu nikdy nesetkal. Je posedlá touhou se zviditelnit. Říká do médií lživé informace a věci, které jsou soukromé a důvěrné, tohle není normální,“ dodal Kokta. ■