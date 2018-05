Favorit Eurovize Mikolas Josef po zranění: Je opět ve formě a plánuje akrobatickou show

Mikolas během novinářského dne na Eurovizi Foto: archiv týmu Mikolase Josefa

Přestože všechny své fanoušky před týdnem vystrašil zraněním, které ho dostalo do nemocnice, nyní to vypadá, že se Mikolas Josef (22) cítí skvěle. Aktuálně se v portugalském Lisabonu připravuje na úterní semifinále a nezahazuje ani myšlenku na to, že by předvedl svou původní show.

„Kvůli mým zdravotním potížím musela být pozměněna choreografie. Pokud by vše dopadlo dobře a povedlo se to, že mě fanoušci pošlou do finále, tak není vyloučeno, že by diváci viděli původní choreografii i s poměrně těžkými akrobatickými prvky. Jsem moc rád za podporu všech lidí, to mi dodává hodně energie,“ svěřil se Super.cz Mikolas.

Ten se během víkendového novinářského dne ukázal ve skvělé formě, rozdával úsměvy na všechny strany a nešetřil podpisy pro fanoušky, kteří si za ním přišli. Hudebník má podle sázkových kurzů, na rozdíl od svých předchůdců, na Eurovizi vysoké šance na úspěch a tudíž je v Lisabonu v hledáčku zahraničních médií. O jeho možném úspěchu mluví i moderátor Libor Bouček (37).

„Je to opravdu první český kandidát, který má šanci na úspěch, a troufám si říct, že ho vidím na stupni vítězů,“ svěřil Libor, který se v Lisabonu připravuje na první semifinálový večer, jejž bude komentovat. Živý přenos z Eurovize poběží v úterý 8. května od 21 hodin na ČT2. ■