Zpěvák, který dostal po letech kopačky, promluvil o rozchodu a přiznal: Fanynky mi teď chodí až do bytu

Bohuš Matuš dostal kopačky. Novou lásku teď ale nechce.... Michaela Feuereislová

Před nedávnem dostal kopačky od přítelkyně, ze spárů smutku ho zachraňuje práce a publikum! Řeč je o muzikálovém zpěvákovi Bohuši Matušovi (44), který kdysi zažil velkou popularitu, ale taky pád až na samé dno. Poté, co se mu v posledních letech zase začalo dařit v muzikálech Fantom opery a Ples upírů, přišel krach v osobním životě.

„Po letech zamilování se vztah změnil v kamarádství, Nikola potkala někoho jiného a taky chce dítě a já jí to moc přeji,“ svěřil Super.cz Matuš s tím, že žádné scény se nekonaly.

„Náš rozchod proběhl v klidu. Byl jsem totiž v obrovském šoku. Došlo mi to až po čase. Je mi smutno,“ přiznal Matuš, který bydlí sám a na flámy, chlast a další radosti života prý nemá myšlenky.

„Mám fanynky, které jsou fajn, ale i takové, se kterými je to složité. Některé se mi snaží dostat i do bytu. Já to ale nedovolím. Chci být sám a věnovat se práci,“ dodal zpěvák, který se svou kolegyní Magdou Malou (50) začal po republice koncertovat s programem plným hitů nejen z muzikálů.

„Máme plno, což mě strašně těší. Už jednadvacátého května nás s Magdou čeká koncert v pražském kině Lucerna. Následovat bude Hodonín, Hlinsko, Kadaň a Kladno,“ dodal Bohuš. ■