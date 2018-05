Operní pěvec Štefan Margita cestuje v čase: Má duet s Hegerovou, která nevydala ani hlásku

Opěrní pěvec vydává nové album. Michaela Feuereislová

Margitovi se ale podařilo s legendární zpěvačkou spojit a nazpívat píseň Mapa lásky, podle které také pojmenoval celé své nové album. „Původní záměr byl, jestli bych do studia paní Hegerovou nedostal, to se nepovedlo. Zavolal jsem tedy Fero Feničovi, který se s paní Hegerovou přátelí, zda by mi s tím pomohl,“ svěřil Super.cz Margita.

„Řekl mi, že rád pomůže a za dva dny na to volal s tím, že mi paní Hegerová vzkazuje, že mohu točit. Je to neobvyklé, ale použila se její stará nahrávka, do které jsem se vezpíval a udělali jsme z toho duet,“ svěřil Margita, který dosud s podobnou prací neměl zkušenosti. „Je to v Česku historicky první virtuální duet. Doufám, že se jí to bude líbit. Zní to totiž úžasně, jako by vedle mne paní Hegerová ve studiu stála,“ dodal Margita, kterého na albu doprovází mimo jiné jeho manželka Hana Zagorová (71), Zlata Adamovská (59) nebo Miro Žbirka (65). ■