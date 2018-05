Druhé dítě není změna jen pro prvorozenou dceru: Diana Kobzanová s partnerem se sžívají s krásnou změnou v životě

Diana si zvyká na to, že je dvojnásobnou maminkou. Michaela Feuereislová

Asi každá těhotná maminka, která má už jedno dítě, se obává, jak její prvorozený potomek příjme druhého do týmu. Stejné to měla i Diana Kobzanová (36), která před dvěma týdny pořídila své starší dcerce Elle sestřičku Lily. Zatím to ale podle všeho vypadá, že tříletá slečna, která byla doposud zvyklá na to, že se celý svět točil kolem ní, se s přírůstkem do rodiny vyrovnává velmi statečně.