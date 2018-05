Smrt televizního baviče Josefa Mladého (✝63): Kolegové oplakávají jeho odchod

Známé tváře, které se potkávaly s Josefem Mladým, smutní. Michaela Feuereislová

„Je to rána. Byla to s Pepíčkem Náhlovským chytrá, vtipná a dokonalá dvojka. Je to nesmírně škoda a je mi vždy líto, když odcházejí tito bardi,“ svěřila Blanarovičová smutně. „Pracovně jsme se setkávali při natáčení pořadu Dobroty a také televizních Silvestrů. Mě potom zavál vítr spíše do divadla, takže v posledních letech jsme se míjeli. Je mi z jeho odchodu moc smutno, byl to skvělý člověk a uměl dělat skvělou zábavu. Je obrovská chyba, že tihle lidi už na obrazovce nejsou. Zasáhlo mě to a bude tu chybět,“ dodala herečka.

Úmrtí Josefa Mladého také zasáhlo Romana Skamene (63). „Cože? To není možné. Tak to je v p*deli. Vždyť jsme se ještě v zimě viděli. Hráli jsme spolu tenis. Byl ve skvělé náladě, chechtali jsme se spolu a nebyly u něho žádné náznaky, že by ho něco zdravotně trápilo,“ svěřil překvapeně Skamene. „Byli jsme kamarádi, na každém setkání s ním byla pohoda. Potkávali jsme se na turnajích a mnohokrát jsme spolu hráli. Vždycky, když jsme se viděli, tak jsme se neustále uráželi, ale v dobrém slova smyslu, byl to bezvadný člověk. Nechce se mi tomu věřit,“ řekl smutně herec.

Ke známému baviči měla blízko také herečka a zpěvačka Petra Černocká (68). „Dozvěděla jsem se to večer. Pepík byl můj kamarád, chodil na moje narozeninové oslavy, co jsem doma pořádala. Už je to druhý z hostů, který mě opustil, nejdřív Rosťa Černý a teď Pepík. Je to smutné vzhledem k jeho věku. Znali jsme se dlouho, velice dobře a měli jsme se rádi. Rozhodla jsem se, že už teď žádné narozeniny takhle slavit nebudu. Je to moc smutné,“ řekla Černocká.

Na televizních estrádách s Mladým také notně spolupracoval bavič Petr Novotný (70). Ten se sám již nějakou dobu potýká se zdravotními potížemi. Dokonce ho odchod jednoho z kamarádů z country skupiny Fešáci natolik zasáhl, že zkolaboval a musel do nemocnice. Jeho rodina se tak rozhodla mu informaci o smrti dalšího bývalého člena kapely utajit. „Nesmutní jen můj táta. My se totiž rozhodli, že mu to neřekneme,“ svěřil na sociální síti Pavel Novotný (37) s tím, že je celá rodina z odchodu Mladého smutná. ■