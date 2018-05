Tohle maskéři nevychytali! Známé britské zpěvačce se na večírku roztékal obličej

Ritě se stal trochu trapas. Profimedia.cz

Zpěvačka Rita Ora (27), která je mimo jiné také tváří hned několika kosmetických kampaní, to s make-upem tentokrát moc nevychytala. Na večírek před zahájením benefiční akce Met Gala v New Yorku dorazila Rita o víkendu s trochu rozteklým obličejem.

S nerozetřeným rozjasňovačem na tváři vypadala, jako by šla spíš na natáčení černé komedie z devadesátek Smrt jí sluší a velmi tím samozřejmě potěšila přítomné fotografy. Který maskér se mohl na Ritě takhle vyřádit, zůstává záhadou. Rita by se příště možná měla lépe podívat do zrcadla, než vyjde na ulici, ale aspoň vidíme, že i celebrity jsou jenom lidé.

Trapas s make-upem přišel poté, co se začalo šuškat, že Rita měla poměr s raperem Jay-Z. K němu měla mít blízko, když působila pod jeho bývalou nahrávací společností Roc Nation. V roce 2016 však přešla do Atlantic Records. Pletky s manželem Beyoncé Rita vehementně popírá s tím, že má Beyoncé velmi ráda a nesmírně si jí váží. To se sice nevylučuje, ale budiž. ■