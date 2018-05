Nudná a cudná? Ředitelka České Miss po letech předvedla tělo, které neměla ani jako náctiletá

Eva Čerešňáková promluvila o tom, jak zhubla... Super.cz

Nebála se, svlékla se do sexy body a své tělo předvedla. "Je pravda, že v plavkách nebo prádle jsem nefotila už mnoho let. Nápad zazněl a vzhledem k tomu, že jsem v poslední době stresem zhubla, tak jsem se nebránila," řekla Super.cz Eva.

"Mám nejnižší váhu od finále Miss. Některé negativní věci přináší do života něco pozitivního. Tohle vzniklo z rozchodu," usmívá se. "Cítím se teď dobře, začala jsem víc sportovat, zašla jsem si na masáž, věnuju se víc sama sobě. Tělo se cítí líp, začínám zase vidět všechno pozitivní a hezké," dodala ředitelka soutěže krásy.

Nové sexy snímky nafotila s fotografem Janem Tůmou, který nafotil také nové snímky finalistek letošního ročníku. Na ty si ale musíme ještě týden počkat. "Je pravda, že když finalistky jsou o nějakých deset, dvanáct let mladší, tak si říkám, jestli už to není příliš. Když jsem se svlékla, tak už to bylo dobrý. Honza Tůma je skvělý fotograf a pak už jsem se před jeho objektivem nestyděla," uzavřela Čerešňáková. ■