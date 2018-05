Smutná zpráva: Zemřel oblíbený televizní bavič Josef Mladý (✝63)

Josef Mladý v pořadu Zázraky přírody. Profimedia.cz

Tak to je hodně smutná novina! Oblíbený bavič a konferenciér Josef Mladý, kterého si několik generací pamatuje s desítek zábavných televizních pořadů a estrád, zemřel ve věku pouhých třiašedesáti let. S informací přišel týdeník Sedmička.

Josefa Mladého jsme mohli léta vídat hlavně po boku dalšího oblíbeného komika Josefa Aloise Náhlovského, který je ze smutné zprávy pochopitelně velmi zarmoucený.

„Ano, bohužel je to pravda. Dozvěděl jsem se to před pár desítkami minut. Pepa byl dlouhodobě nemocný. Promiňte, nemůžu o tom mluvit, byl to můj blízký kamarád, spolupracovali jsme spolu přes třicet let. Je pro mě hrozně těžké o tom mluvit. Nezlobte se,“ sdělil Náhlovský pohnutým hlasem Sedmičce.

Mladý, který se po revoluci věnoval také podnikání, se na obrazovce začal objevovat v polovině osmdesátých let. Zlatou éru zažíval v devadesátých letech, kdy s Náhlovským účinkoval v řadě zábavných pořadů a estrád na televizi Nova. Objevil se však i v pořadech Úsměvy, Banánové rybičky či Všechnopárty. V jedné z menších rolí se objevil také nedávno v zimní komedii Špindl. ■