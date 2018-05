I za tohle může řepka, ale i kočičí výkaly a hnojivo: Krásná herečka Vlastina Svátková skončila s těžkou alergií

Vlastina Svátková skončila s příšernou alergií. Foto: archiv V. Svátkové

I když se bála, že alergickou reakci jí způsobí barvičky, které musela mít na obličeji kvůli natáčení videoklipu pro zpěváka MikAela, ustála to Vlastina Svátková nakonec bez problémů. Těžká alergická reakce ji dostihla až o pár dní později. Popisuje ji sice s humorem, ale nic příjemného to není.

"Místo komba kabelky, bot a hodinek jsme si pořídila kombo hnojiva a kočičích výkalů, když k tomu přidáme směs řepky a žlutého pylu, vznikne luxusní alergická reakce," popsala, jak kožní reakce vznikla. Vlastina se totiž ve svém novém domě za Prahou vrhla na práci na zahradě a plení záhonků.

A jaký je její aktuální stav? "Pět dvojitých dávek kortikoidů do zadku, třetí odmítnutí na hospitalizaci na kožním, největší kopřivka, kterou jsem u nikoho neviděla ani na Googlu, stěhující se po těle nahoru a dolů a přestávající svědit, jenom když spím a nevnímám," vypočítala.

O Vlastinu se stará její manžel, který pomáhá s dětmi a vozí ji na injekce. Měl i poznámku, kterou herečka také zveřejnila na své stránce na sociální síti. "Máš se konečně naučit, že krása není vše, lásko. I s tímto ksichtem budeš muset jednou mezi lidi," řekl jí.

"Tak jdu rovnou. Jednou je to vyrážka, alergie, jednou třeba vypadaný vlasy, zuby... A na to se tady nikdo nechce koukat. Protože Lindbergh to nefotil a Face App hlásí, že moji fotku nelze profiltrovat. A já to přijímám. Jiné cesty není," napsala a postovala snímek s obličejem omatlaným kortikoidovým krémem. ■