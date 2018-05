Aňa Geislerová po delší době ukázala dceru: Najdete u desetileté dívenky podobu se slavnou mámou?

Aňa Geislerová s dcerou Stellou Herminapress

Herečka Aňa Geislerová (42) nepatří ke známým tvářím, které by se pravidelně chlubily svými potomky a braly je na společenské akce. Její desetiletou dceru Stellu jsme tak viděli jen párkrát, a když maminku doprovodila na tiskovou konferenci ke zlínskému filmovému festivalu pro děti a mládež, byli jsme překvapeni, jak už vyrostla. Už je skoro tak vysoká jako Aňa.

Do podoby Ani a jejích sester Lely a Ester zatím Stella příliš nejde. Dcera nejznámější české filmové zrzky na první pohled podědila spíš geny po tátovi, režisérovi Zdeňku Janáčkovi. Ale je jí teprve deset, tak se možná ještě nějaké maminčiny rysy proklubou.

Geislerová vyrazila na tiskovou konferenci ke Zlín festivalu, který proběhne od 25. května do 2. června, a chystá se tam nejen ona, když si střihne roli předsedkyně poroty, ale i celá její rodina.

"Bude to můj porotcovký debut, a když jsem tuhle nabídku dostala, vzbudilo to ve mně pýchu a současně i velkou zodpovědnost. Do Zlína na festival jezdíme pravidelně a nebude tomu jinak ani tentokrát, jenže už nebudu jen jako účastník, ale představím se v nové roli. Tahle přehlídka má skvělý zvuk a je velice potřebná. Těším se tedy nejen jako porotkyně, ale

i jako herečka a samozřejmě i maminka,“ uvedla Geislerová.

„Já se také, stejně jako vždycky, na festival těším. Mám ráda pohádky, napínavé příběhy a trochu i horory a jsem zvědavá, jaké filmy uvidím letos,“ prozradila Stella.

V letošním ročníku se představí na 300 snímků z 55 zemí světa. Kromě zástupců z klasických filmových velmocí budou ke zhlédnutí i filmy z netradičních zemí např. Svazijska, Faerských ostrovů, Singapuru, Venezuely nebo Chile. Hlavním tématem letošního ročníku bude, s ohledem na sté výročí Československa, právě československý film. Promítat se bude proto i kolekce českých a slovenských dětských snímků a pohádek.