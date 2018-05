Roste z něj hezoun: Hvězda Pulp Fiction omládla vedle syna, kterého má se slavným kolegou

Uma Thurman se svým synem Levonem Profimedia.cz

Uma má v poslední době napilno. Objíždí premiéry svého nového filmu The Con Is On a do toho další společenské povinnosti. Zvolit na některou z nich jako doprovod některého z nejbližších se tak zdá být vhodným spojením příjemného s užitečným.

O doprovod na páteční módní show značky Prada v New Yorku poprosila svého syna Levona Roana Thurmana-Hawkeho, jak zní celé jeho jméno, a ten rád přijal. Díky slavné matce se dočkal nejlepšího místa a také seznámení se zajímavými lidmi, například bývalou modelkou a kreativní ředitelkou Vogue Grace Coddington. A to se mladému pohlednému muži, třeba s modelingovými ambicemi, může jednou hodit. ■