Ornella poprvé promluvila o vztahu s tenistou Štěpánkem a drsně se obula do své matky! Potřebuje už odbornou pomoc psychiatra

Ornella Koktová se vyjádřila k údajnému románku s tenistou. Michaela Feuereislová

Matka Ornelly Koktové Monika Štiková prohlásila, že její dcera měla v minulosti poměr s Radkem Štěpánkem. Tenista už to označil za nesmysl, nyní promluvila i sama Ornella. Lží své matky už má evidentně plné zuby.

"Ráda bych alespoň tímto způsobem oznámila, že tvrzení mé matky o vztazích včetně toho s Radkem Štěpánkem jsou vymyšlená. Žádné soudy, žádné soudní zákazy, žádné nevěry. Radek to řekl velmi přesně, že se této žumpy nechce účastnit. Musím se k němu přidat, protože to, co matka předvedla, bylo za hranicí slušnosti!" napsala ve svém vyjádření Ornella.

"Urazila všechny včetně Quentina, ze mě udělala nejhorší matku, z mého otce tyrana a z mého manžela nějakého šílence. Bohužel její případ je už dle mého názoru na odbornou pomoc psychiatra. A proto ani v budoucnu neberte nic vážně z toho, co říká. Kdo ji zná, tak ten ví... Dál se k tomu vracet nebudu. Jen bych ještě dodala... Važte si svých normálních a milujících maminek a klidu v rodině, to je totiž skutečné štěstí," dodala. ■