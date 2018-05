Sotva ho po operaci pustili z nemocnice, už zase skotačí na pódiu: Milan Peroutka se místo rehabilitací chystá i do Kazachstánu

Milan Peroutka a Anna Slováčková zpívají muzikálové písně včetně duetů. Foto: archiv Film Music tour

Jsou to dva týdny, co byl Milan Peroutka (28) na operaci zpřetrhaných vazů v koleni. Sice nám vyprávěl, jak se rovnou přesune na rehablitace, ale vypadá to, že je tak trochu vynechal. Tedy věnuje se jim jen ve volném čase. Místo toho vyráží na velké turné s orchestrem a s kolegyní z Tváře i z Ordinace v růžové zahradě Annou Slováčkovou (22) a chystá se odletět do Kazachstánu.

Unikátní projekt Film Music Tour oživí hudbu filmových trháků od jara do podzimu v jedenácti městech ČR. Startuje 16. května v Mladé Boleslavi a nabízí muziku z filmů Star Wars, Jurský park, Harry Potter, E.T., Forrest Gump, Bathory nebo Lví král. Slavné melodie živě zahraje žesťový orchestr Moravia Brass Band se sólo zpěvem Aničky a Milana a pod taktovkou japonského dirigenta Chuheie Iwasakiho. Hudební prožitek umocní vizualizace na obří LED obrazovce, kde diváci uvidí záběry z filmů i detaily hudebníků.

Tento projekt ale není zdaleka všechno, co Milana v nejbližší době čeká. Už v pondělí odlétá do Kazachstánu, a to v rámci toho, že je tváří nadace Smiling Crocodile pro sluchově postižené děti, s níž byl už loni v Indii. "Po Kazachstánu budou následovat Jordánsko, Čína a Pobřeží slonoviny. S bráchou Honzou jsme složili i song, který nese stejné jméno jako celý projekt a stal se hymnou nadace. Tu vždy nazpívám v jazyce té země se zpěvákem či zpěvačkou, kteří mají přímou zkušenost s kochleárním implantátem, nebo jsou v zemi hrdinové díky tomu, co dokázali. V praxi to pro mě znamená, že už se učím ruskou a arabskou verzi, a nemine mě ani ta čínská, na což jsem upřímně sám hodně zvědavý," svěřil Milan. ■