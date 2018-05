Bohuš Matuš se po letech rozešel s mladou přítelkyní, protože nechce vlastní děti: Ostatním ale hvězda Fantoma opery pomáhá

Bohuš Matuš s bývalou přítelkyní Nikolou Herminapress

Několikrát se sešli a pak zase rozešli. Tentokrát je to ale prý definitivní. Jsou to tři neděle, co o sedmnáct let mladší přítelkyně Nikola dala zpěvákovi Bohušovi Matušovi (44) kopačky s tím, že si našla někoho jiného. Hvězda muzikálu Ples upírů a Fantoma opery to prý ale chápe.