Poprvé po porodu před objektivem. Bývalá královna krásy Tereza Kadeřábková má super figuru i bez cvičení

Tohle tělo si hýčká fotbalista Kadeřábek. Foto: Super.cz/Pavlína Jarošová

Když ještě nosila dívčí příjmení Chlebovská (27), vídali jsme ji na společenských akcích poměrně často. Poté, co si vzala fotbalového reprezentanta Pavla Kadeřábka, kterému porodila dceru Emu, se věnuje hlavně rodině.

Nyní o sobě ale držitelka titulu Česká Miss 2012 opět nechala slyšet, neboť se nechala nafotit fotografkou Pavlínou Jarošovou. Bylo to její první pózování před objektivem fotoaparátu po porodu. „U focení byla i moje vizážistka Marta Santorová. Dopředu jsem je upozorňovala na to, že jsem před objektivem nebyla už zhruba tři roky a že mám docela velkou trému. Holky ale neotálely a pustily hudbu na plné pecky a to se člověk hned uvolní a je jako ryba ve vodě,” usmívá se Tereza.

Pro Kadeřábkovou nebyl problém se dostat opět do formy. „Snažím se jíst zdravě, ale nijak to nepřeháním a večer si klidně dopřeju dobrou čokoládovou zmrzlinu. Sport jsem musela bohužel na nějaký čas omezit a docházím i na rehabilitace,” posteskla si sympatická brunetka.

Mateřství Terezu sice naplňuje, ale po práci se jí samozřejmě stýská. „Focení a modeling jako takový mi docela chybí. Takže si občas takto odskočit na focení je pro mě příjemné,” říká Tereza Kadeřábková. ■