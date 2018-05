Populární zpěvák Václav Neckář promluvil o tom, co ho drží při životě

Muzikant je stále v jednom kole. Foto: archiv Divadla Broadway

„Čas na odpočinek nemám a jsem za to rád. Ani ho nechci. Je lepší, když člověk v tomhle věku pracuje a nesedí doma, to bych nemohl, ta práce je pro mě vším,“ prozradil Neckář, který vystupuje takřka každý víkend a stále ho to baví. Po boku má také stále svého bratra Jana. „S bratrem jsme jedna z mála rodin, kde se nehádáme i přes to, že jsme stále spolu,“ dodal hudebník s tím, že je rád, že bratr nyní začal připravovat muzikál Kocour v botách, ve kterém před lety hrál.

„My jsme to hráli ve Wolkerově divadle v Dlouhé na Starém městě. Hráli jsme to asi tři roky. Mělo to asi přes 150 repríz. Kocoura jsem hrál, rád na to vzpomínám. Bratr nyní připravuje představení v Divadle Broadway, myslím, že by to mohlo mít úspěch,“ dodal nadšeně zpěvák. ■