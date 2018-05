Útok na finalistu SuperStar: Napadl ho hacker a vyhrožují mu!

Finalista je z celé situace vystrašený.

Strach a beznaděj. To nyní zažívá jeden z finalistů SuperStar Richard Chovan. Účet na sociální síti mu byl odcizen neznámým hackerem, a dokonce mu začaly chodit i výhružky.

„Děje se taková věc, že včera mi byl ukradený můj instagramový účet, kde bylo už 5 tisíc lidí. Už předevčírem vznikly další dva účty s mým jménem a ty se tvářily jako oficiální. Byl mi hacknutý i email, podařilo se mi ho vrátit, ale je znova hacknutý,“ svěřil zoufale Richard, který neví, kdo ho chce poškodit.

„Včera se ta stránka, která se tvářila jako moje oficiální, přejmenovala na jméno mojí přítelkyně. Ve zprávách útočí na moji osobu, její osobu, vyhrožují mi kompromitujícími články. Nevím, kdo to je a o co se mu jedná a jak mi chce ublížit,“ prozradil finalista pěvecké soutěže s tím, že má velký strach.

„Jsem teď zoufalý, nevím, na koho se mám obrátit. Byl jsem už i na policii, ta mi moc nevypomohla. Zablokoval jsem si i bankovní účet, nevím, o co jde, ale potřebuji pomoc. Nevím, co s tím mám dělat. Vůbec jsem nespal, třesu se a nevím, co ještě čekat,“ prozradil Chovan, který doufá, že mu někdo s celou situací pomůže. ■