Jako děti trpěly, ale teď jsou z nich hvězdy. Těchto 7 celebrit v dětství zneužívali nebo týrali

Celebrity, které v dětství trpěly Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ani někteří slavní se nevyhnuli těžkému osudu a už v dětství si prošli peklem. Přesto se dokázali vzchopit a dotáhnout to na vrchol. Někteří dokonce dnes díky tomu pomáhají tam, kde je potřeba. Podívejte se, které celebrity se v dětství staly oběťmi domácího násilí nebo sexuálního zneužívání.

Těžko uvěřit, že věčně usměvavá Drew Barrymore (43) toho v dětství prožila tolik. Otec John Barrymore byl alkoholik a malou Drew fyzicky týral. Ta už v devíti letech poprvé navštívila s matkou Studio 54. V jedenácti byla závislá na alkoholu a o rok později na drogách. Ve třinácti letech se pokusila o sebevraždu a skončila v léčebně. Od rodičů se legálně nechala odstřihnout už ve čtrnácti.

Televizní královna Oprah Winfrey (64) o hrůzách z dětství promlouvala nejednou ve své show i v médiích. Talentovanou moderátorku bila babička už od tří let. Poprvé byla znásilněna v devíti. Znásilňování pokračovalo až do čtrnácti, kdy zjistila, že je těhotná a přestěhovala se ke svému otci. Dítě však zemřelo 14 dnů po porodu. Winfrey se nechala slyšet, že svou minulost dávno pohřbila.

Christina Aguilera (37) strávila dětství s násilnickým otcem. Poprvé na Christinu vztáhl ruku, když jí byly pouhé čtyři roky. Matka ji našla s krvácejícím obličejem. Otec, který sloužil v armádě, pravidelně bil Christinu i její matku a sestru Rachel. Když se s matkou konečně odstěhovaly, prosil otec slavnou zpěvačku údajně o odpuštění. Ta ho ovšem odstřihla a už s ním nikdy nepromluvila. Svou bolest často reflektuje v textech.

Kontroverzního zpěváka Marilyna Mansona (49) v dětství několikrát sexuálně zneužil soused. To se na malém chlapci velmi podepsalo a stal se z něj rebel a vyvrhel. Na škole ho často šikanovali. Ze svých vnitřních démonů se vyzpovídal na svých albech.

Legendární muzikant Carlos Santana (70) přiznal, že byl v dětství sexuálně zneužíván, v rozhovoru pro časopis Rolling Stone v březnu roku 2000. Od desíti do dvanácti let ho znásilňoval cizí muž, který mu prý přinesl dárky z mexické Tijuany. Na první sexuální zážitky má příšerné vzpomínky. K terapii kytaristu donutila až jeho manželka.

I oscarová herečka Charlize Theron (42) si v dětství užila své. Její alkoholický otec nešel nikdy pro ránu daleko. Když jednou přišel domů opilý, přivedl svého bratra a vytáhl na svou ženu zbraň. Když vystřelil, matka slavné herečky rovněž sáhla po zbrani a bránila se. Svého muže zastřelila a jeho bratra zranila. Theron přiznala, že si tehdy myslela, že je otec všechny pozabíjí.

Herečka Teri Hatcher (53) se nijak netají tím, že byla v dětství sexuálně zneužívána svým strýcem Richardem Heyesem Stonem. Poprvé se tak stalo, když jí bylo pouhých sedm let. Zneužívání pokračovalo zhruba rok nebo dva, dokud si její matka nevšimla, že se svého strýce straní a přestala se s ním vídat. Nebyla však jediným dítětem, které Stone zneužíval. Vše vyvrcholilo tím, že v jejich sousedství spáchala sebevraždu jedenáctiletá dívka, protože ji Stone rovněž léta zneužíval. Pak teprve Teri promluvila a pomohla Stona dostat do vězení na 14 let. ■