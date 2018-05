Která holka má vaše sympatie? Podívejte se na 10 semifinalistek SuperStar

Kdo z desítky nejlepších holek postoupí do finále? Foto: Super.cz/TV Nova

Ty už pilně trénují, aby předvedly co nejlepší výkony a zasloužily si postup. Po skončení nedělní epizody tak diváci a fanoušci poznají kompletní finálovou desítku.

A která děvčata si to rozdají o postup? Za zmínku jistě stojí talentovaná Adéla Ferencová, jež porotu ohromila svým perfektním napodobením zpěvačky Adele (30).

Ferencová se tentokrát pustí do Mariah Carey (48) a její písně Without You. Adele tentokrát čeká na další favoritku SuperStar Karmen Pál-Baláž, která zazpívá hitovku Someone Like You.

O postup do finále se popere i další osmička talentovaných dívek. Čekají na ně například písničky od Jennifer Hudson, Demi Lovato, Gabrielle Aplin či Ella Henderson.

Semifinále bude televize stejně jako minulý týden vysílat z nádherných prostor odsvěceného kostela v Litoměřicích. Přímý přenos tak bude mít naprosto ojedinělou a komorní atmosféru. Která semifinalistka je vám nejsympatičtější? Hlasujte v anketě pod článkem. ■