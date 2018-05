Tahle okatá brunetka loni odstoupila z finále soutěže krásy, v další je už v semifinále: Má dokonalé tělo tanečnice

Mirka Pikolová zkouší novou soutěž krásy. Super.cz

Modelku a tanečnici Mirku Pikolovou jsme poznali loni, když se dostala do finále soutěže krásy Česká Miss. Patřila mezi dívky, které ze soutěže odstoupily. Letos se přihlásila do Miss Czech Republic, kde zatím patří mezi semifinalistky.

"Pokud jde o Českou Miss, ve finále jsem zjistila, že je to něco, co mě moc nenaplňuje," svěřila nám Mirka, s níž jsme se potkali během focení propagačních fotografií pro muzikanta Zdeňka Hrubého (46), s jehož projektem Style vystupuje jako tanečnice. "Měla jsem jiné představy, řídila jsem se svým pocitem a odstoupila jsem," dodala.

Proč se ovšem letos přihlásila do další soutěže? "Já o téhle Miss už dva roky přemýšlela, ale nevyšel mi čas, abych mohla jít na casting. Letos se mi povedlo zúčastnit se hned prvního castingu a naštěstí jsem postoupila do semifinále. Teď na sobě pracuji, protože rozhodující bude výběr, který proběhne 12. května," upřesnila Mirka.

Zkušenosti modelky Mirka už nasbírala. "Modelingu se věnuju už asi čtyři pět let. Hodně v zahraničí, kde docela často dělám fashion show. Je to úplně jiná zkušenost, jsem za to ráda a miluju to," vyznala se z lásky k profesi Pikolová, která by sice byla radši, kdyby měřila o trochu víc, ale prý jí zatím stačilo i těch jejích 172 centimetrů. "Stížnosti zatím nebyly," smála se.

Kromě modelingu se Mirka věnuje i tanci. "Tančím odmalička, už ve třech letech jsem začínala baletem v Národním divadle. Prošla jsem i spoustou dalších stylů a naplňuje mě to. S modelingem je to super kombinace," uzavřela. ■