Uzdravený Karel Gott zapózoval s dcerkami v kostýmu z nové pohádky: Charlottka si zahraje jeho vnučku!

Karel Gott si s dcerami Charlottkou a Nelly zahraje v pohádce Když draka bolí hlava. Foto: Monika Navrátilová

Z rekonvalescence po nemoci rovnou do práce! Zpěvák Karel Gott (78) opět potvrdil, že je nezmar a po nedávno prodělaných zdravotních problémech už se zase vrhnul do práce. Včera se zúčastnil kostýmové zkoušky pro připravovanou novou filmovou pohádku Když draka bolí hlava režiséra Dušana Rapoše, která přijde do kin v říjnu letošního roku.