Drsná hádka Ornelly s mámou Monikou: Chtěla mě před kamerami zfackovat, byl to pro mě šok

Hodně napjatá situace v domě Štikových... Video: archiv FTV Prima

„Máma mě chtěla trochu zfackovat a Pepa to viděl a odtrhl ji ode mě a ona se pěstičkama začala rvát. To bylo opravdu drsný a pak jsme to raději přešli, protože s bláznem se člověk nedomluví,“ svěřila Super.cz Ornella s tím, že jí to opravdu zaskočilo. „Pro mě to byl šok, že mi chtěla fláknout, nepřipadám si, že bych byla malý harant, který by jí zlobil,“ svěřila Koktová s tím, že s mámou je těžké diskutovat.

„Diskuze je pro ni těžká, ona má ráda monology. Ty kamery tam byly patnáct hodin a už jsme to nevnímali. Točilo se takřka každý den a vše vyplývalo opravdu ze situací, které se u nás dějí. Máma je opravdu hrozně vznětlivá. Je to s ní někdy těžký,“ svěřila Ornella, která nemá v poslední době s Monikou nejlepší vztahy. Se sestrou Charlottou a tátou Michalem si ale rozumí skvěle.

„S Charlottou mám bezvadný vztah, i s jejím přítelem, i s tátou, jediný člověk, který dělá rozbroj je máma. A u obrazovek teď nejvíc trpí děda s babičkou z tátovy strany. Jsou z toho hotoví. Táta je jedináček. Oni vidí, že jejich jediný dítě trpí. Věděli celý život, že je máma drsná, ale nechápou, proč se na to táta nevykašle a nejde o dům dál,“ dodala Ornella. ■